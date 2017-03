Em Santarém Homem é preso suspeito de se passar por policial rodoviário federal

Um homem identificado como Diorge Marlon Vargas Ramos, de 43 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (15) suspeito de se passar por policial rodoviário federal, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com informações de testemunhas ele aplicava golpes em mulheres da cidade. Diorge possui extensa ficha criminal.

Ainda de acordo com a polícia, o falso policial foi preso quando em frente ao museu João Fona, na orla em uma operação deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informações da PRF, na hora do flagrante o suspeito havia marcado um encontro com uma de suas possíveis vítimas e a aguardava chegar.

Duas vítimas de Diorge foram identificadas e registram boletim de ocorrência contra o criminoso. Uma das mulheres em que ele aplicou o golpe contou à polícia que vinha sofrendo ameaças por tentar se afastar dele. Outra mulher relatou que caso resolvesse romper o relacionamento ele iria divulgar fotos dela nas redes sociais.

O suspeito foi levado para a 16ª Seccional de Polícia Civil e o delegado responsável pelo caso, Jamil Casseb reiterou que o homem agia como PRF para obter vantagens usando o cargo. “Estamos apurando e vamos instaurar um inquérito”. Ele será autuado pelos crimes de usurpação da função pública e falsidade ideológica. “Vamos ouvir todas as vítimas”, afirmou.

Diorge Ramos é natural do município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul e responde a processo por vários crimes.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com TV Tapajós e PRF

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

