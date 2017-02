Em Santarém, homicídios e acidente resultam em quatro mortes

PC registrou homicídios no Livramento, Jardim Santarém e Área Verde.

Acidente na BR163, resultou em morte de idoso que trafegava em motocicleta.

Quatro mortes foram registradas durante o fim de semana em Santarém, oeste do Pará. Segundo a polícia, na madrugada de sábado (4), dois homens foram esfaqueados após brigas nos bairros Livramento e Jardim Santarém, além de um idoso ter sido vítima de atropelamento na Rodovia Santarém Cuiabá (BR-163). No domingo (5), um homem com transtornos mentais foi morto a tiros no bairro Área Verde.

No bairro Livramento, o crime aconteceu por volta de 3h30. Segundo informações da polícia, Wendel dos Santos Matos estava em um bar com amigos quando um homem ofereceu CD’s, o que resultou em uma discussão seguida de agressões físicas. O suspeito atingiu a vítima com a faca, que morreu ainda no local. Um dos suspeitos de ter envolvimento na confusão foi preso.

A morte no bairro Jardim Santarém aconteceu próximo a uma casa noturna. Testemunhas disseram que a vítima, ainda não identificada, era guardador de carro e que a confusão teria começado por causa do “ponto” de vigia dos veículos. A vítima foi atingida a golpes de faca, ainda chegou a ser socorrida pela equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Acidente na Rodovia BR-163

Ainda no sábado (4), um idoso de 63 anos morreu na manhã na avenida Cuiabá, após ser atingido por um carro que bateu na motocicleta que ele pilotava. Com o impacto, José Sousa Cassiano morreu no local. A condutora do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzida para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã. Segundo informações dos familiares, o idoso que morava no bairro Alvorada, trabalhava vendendo leite e estava indo buscar o produto no bairro Maicá para ser comercializado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar estiveram no local do acidente e somente o resultado da perícia vai identificar as reais causas. Segundo informações de testemunhas, a condutora do veículo apresentava sinais de embriaguez.

Morte no bairro Área Verde

Um homem foi morto a tiros na tarde do domingo (5) no bairro Área Verde em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na praia do osso e o corpo da vítima, identificada como Humberto Arlinildo de Jesus do Nascimento Batista, de 50 anos foi encontrado próximo ao local do crime, na rua Transmaicá.

Segundo informações de familiares, Humberto tinha transtornos mentais, estava alcoolizado e voltava andando para casa, quando foi alvejado. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O caso foi registrado na 16ª Seccional e a Polícia Civil tenta esclarecer quem seriam os autores.

