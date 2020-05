Em Santarém, ladrão invade casa de cantor sertanejo durante live; assista

O caso ocorreu no último sábado (2), em Santarém, no oeste do Estado (Foto:Reprodução)

O cantor sertanejo Brunno Souza estava em sua casa, tocando e cantando em uma transmissão online, quando foi surpreendido por um ladrão. O homem invadiu a casa do artista sem que ninguém percebesse. O caso ocorreu no último sábado (2), em Santarém, no oeste do Estado.

Na ocasião, além de Bruno, a esposa e um casal de amigos com um bebê de um ano também estavam no local. O bandido entrou pela parte de trás da casa e após roubar vários objetos de valor, ficou escondido em um dos quartos, onde a criança dormia.

Alguns minutos depois, a mãe foi ver se o bebê estava bem e levou um susto ao “dar de cara” com o criminoso.

Após uma gritaria e grande confusão acompanhada ao vivo pelos fãs do cantor. O intruso foi contido e amarrado atá a polícia chegar. Apesar do susto, as vítimas passam bem.

Por:Redação Integrada com informações do Portal do Holanda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...