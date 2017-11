Em Santarém, moradores encontram ossada em região de mata

Segundo a capitã Isabel, oficial do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os moradores se assustaram com a descoberta macabra e ligaram imediatamente para a polícia. “Recebemos a denúncia e, após a viatura chegar ao local e fazer a constatação, fizemos o registro na Polícia Civil, para que os ossos pudessem ser removidos”, disse a Capitã.

(Foto Reprodução/Whatsapp )- Moradores do Residencial Salvação encontraram uma ossada humana em uma região de mata na tarde desta sexta-feira (10), em Santarém, oeste do estado. Os ossos (incluindo um fêmur, costelas e um crânio), estavam completamente limpos, o que dificultou a identificação.

