Em Santarém, motorista perde controle da direção, causa acidente e foge

Carro bateu em outro veículo onde um dos passageiros era um bebê de cinco meses. Acidente aconteceu na noite de segunda (17) no bairro Diamantino.

Um motorista perdeu o controle da direção e causou um acidente na noite de segunda-feira (17) em Santarém, oeste do Pará. O condutor fugiu do local sem prestar socorro às vítimas do outro veículo, onde um dos ocupantes era um bebê de cinco meses.

Segundo informações de testemunhas, o homem conduzia o veículo com sinais de embriaguez e mexendo no celular quando bateu em carro que seguia no sentido oposto.

O acidente aconteceu por volta das 19h, horário de movimentação intensa. Agentes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) estiveram no local e a Polícia Militar auxiliou no ordenamento no trânsito no local.

Fonte: G1 SANTARÉM.

