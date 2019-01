Em Santarém, mulheres agredidas encontrem ajuda em salão de beleza

Projeto capacita profissionais que trabalham no local para identificarem mulheres vítimas de violência (Foto:Reprodução Internet)

Alguns salões de beleza em Santarém, no Pará, estão trabalhando para conscientizar mulheres acerca de relacionamentos abusivos e como agir nesses casos. Uma reportagem do jornal Nacional, veiculada na última sexta-feira, 11, falou sobre o projeto Mãos Empenhadas contra a violência, iniciativa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em que profissionais são capacitados para orientar e ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e relacionamentos abusivos.

Durante a reportagem, representantes do projeto afirmaram que outros municípios de Brasil estão aderindo a iniciativa, dentre eles está Santarém. O salão de beleza é um lugar onde as mulheres geralmente se sentem seguras e confortáveis, a partir disso, o projeto capacita profissionais que trabalham no espaço para identificarem aquelas que apresentam sinais de violência física ou psicológica. Eles passam a conversar, conscientizar as mulheres e orientá-las sobre os direitos e onde denunciar.

A jornalista Lana Mota, mora em Santarém e frequenta constantemente salões de beleza. Ela soube da novidade, mas o salão onde costuma ir ainda não aderiu ao projeto. Lana está torcendo para que a capacitação chegue logo para as profissionais que trabalham no local. “Se meu salão aderir vou me sentir completa. Irá torna-se muito mais que uma preferência, mas, sim um lugar onde posso me sentir valorizada e respeitada”, afirma.

Para a jornalista, a discussão é essencial no contexto atual. “Acho uma iniciativa muito importante e um avanço para o combate contra a violência doméstica, pois as mulheres estão travadas até os dias atuais nessa luta dentro e fora de casa”, afirma.

