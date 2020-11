Em Santarém, Nélio Aguiar é reeleito para a prefeitura

O candidato do DEM recebeu 59,22% dos votos.

Com 100% das seções apuradas, o candidato Nélio Aguiar, do DEM, foi reeleito como prefeito de Santarém, com 59,22% dos votos computados.

Em segundo lugar, ficou a candidata Maria do Carmo, do PT, com 40,78%.

Santarém teve 164.204 votos, sendo 156.601 (95,37%) votos válidos, 2.748 (1,67%) votos brancos e 4.855 (2,96%) votos nulos.

