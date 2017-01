Em Santarém, PF apreende mais 11kg de drogas em embarcação

Primeira apreensão aconteceu no porto de Óbidos na quarta-feira (17).

Um mulher foi presa; PF abriu dois procedimentos para apurar os casos.

A Polícia Federal apreendeu mais uma mala com aproximadamente 11kg de drogas na noite de terça-feira (17) em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu após a embarcação que saiu de Manaus (AM) ancorar no município. A primeira mala também com 11 kg de drogas foi apreendida no porto de Óbidos na tarde de quarta-feira, durante uma fiscalização. Uma mulher foi presa. De acordo com a PF, as substâncias que estavam nas malas podem ser “skunk”, um tipo de maconha.

A apreensão só foi possível porque os tripulantes notaram que a mala ficou no local mesmo após a saída dos passageiros no município. Eles entraram em contato com a PF e avisaram que havia uma a bagagem com as mesmas características da mala apreendida em Óbidos.

Em depoimento na Delegacia da Polícia Federal em Santarém, a mulher negou a posse da segunda mala. Como não havia indícios de propriedade na mala, foram abertos dois procedimentos: um flagrante delito e outro de apreensão. Os 22 kg de droga ficarão a disposição da justiça para serem incinerados.

Fonte: G1 Santarém.

