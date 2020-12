Em Santarém, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 2 quilos de ouro sem documentação

Ouro apreendido pela PRF foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

Minério estava dentro de um ônibus. Passageira, oriunda de Manaus, informou que foi contratada para levar o ouro até a cidade de Marabá-PA.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, oeste do Pará, apreendeu durante patrulhamento na BR-163 na noite de domingo (20), cerca de 2,398 kg de ouro sem documentação fiscal. A apreensão aconteceu quando a PRF abordou um ônibus que fazia linha Santarém/Marabá.

Durante a fiscalização os agentes encontraram o ouro em uma bagagem de propriedade de uma mulher.

De acordo com a PRF, a passageira, oriunda de Manaus, capital do Amazonas, informou que foi contratada para levar o minério até a cidade de Marabá, no Pará. Diante disso, constatou-se o crime de usurpação de bem ou matéria prima da União, em transporte de ouro realizado de maneira irregular, conforme descrito no art. 2º, §1º da Lei nº 8.176/91.

Os patrulheiros deram voz de prisão à mulher e ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Santarém.

Por:G1

