Em Santarém PRF prende homem que transportava 17kg de entorpecente

(Foto Divulgação/Polícia Rodoviária Federal) – Cerca de 17,576 kg de substância entorpecente, análoga a oxi, foi apreendida na manhã de segunda-feira (12), no km 966 da BR-163, em Santarém, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga estava no interior de um ônibus que seguia para Parauapebas. Uma pessoa foi presa.

