Em Santarém, suspeito de envolvimento em homicídio se apresenta voluntariamente à polícia

Darlison Nogueira foi encontrado morto em 1º de abril, deste ano, com um tiro na cabeça em um veículo abandonado em via pública

(Foto:Polícia Civil / Divulgação)

Daniel Viana, que estava com mandado de prisão em aberto, se apresentou à 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém, no oeste paraense, quarta-feira (20), acompanhado por seu advogado. Ele é apontado com um dos envolvidos na morte de Darlisson Nogueira, de 27 anos, em 1º de abril de 2019, no bairro Santo André, na cidade santarena.

De acordo com informações da polícia, Daniel Viana, o Dany, estava foragido desde que as investigações apontaram sua possível participação no crime. Um outro acusado no homicídio de Darlisson Nogueira, Júnior Cobra já havia sido preso, nesta terça-feira (19), também em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém.

Darlison Nogueira foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no bairro Santo André, dentro de um veículo abandonado em via pública. À polícia, à época do crime, familiares disseram que o jovem havia assistido a um jogo do Flamengo e em seguida foi para rua encontrar para beber com dois homens no bairro Mapiri.

Por:Redação Integrada/Daniel Viana

20.11.19 21h33

