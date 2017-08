Em São Brás, pai comete suicídio após matar filho dentro de um carro

Tragédia familiar chocou os moradores do bairro no final da tarde desta quarta-feira

Um crime surpreendente chocou os moradores de São Brás na tarde desta quarta-feira (09), em Belém. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros pelo pai, que também se matou logo em seguida. A tragédia familiar aconteceu na travessa Nina Ribeiro, entre as avenidas Ceará e Cipriano Santos, em uma região de fronteira com o bairro de Canudos.

De acordo com testemunhas, por volta das 17h, o jovem Eide Watanabe, estava com seu carro estacionado – modelo Gol, cor prata – esperando seu pai, Walter Moreira, de 52 anos.

O pai chegou em uma motocicleta preta – modelo Honda Biz – e foi ao encontro do filho. Testemunhas contaram que houve uma breve discussão e logo em seguida, três tiros foram ouvidos. Pessoas correram, assustadas, e entraram em estabelecimentos comerciais. Após o susto inicial, curiosos foram ao automóvel e constataram: pai e filho estavam mortos, cada um com um ferimento de arma de fogo na cabeça.

A perita Carolina Tavares, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, confirmou as informações repassadas pelos moradores. Ainda é preciso realizar os exames de necropsia e balística, mas a cena do crime confere com as características de um homicídio e um suicídio. De acordo com a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, no interior do veículo, foi encontrada uma mochila com R$ 2,000 em dinheiro e uma quantidade, ainda não especificada, de maconha.

Moradores da região contaram à Polícia Civil que Walter era muito conhecido na redondeza. Ele tinha fama de ser violento e, após uma separação conturbada com a mãe de seu filho, ele passou a fazer ameaças contantes à família da ex-esposa e ao seu próprio filho, dizendo que um dia, ia matar a todos. Na tarde de hoje, armado com um revólver calibre 38, Walter disparou um tiro contra a cabeça do filho e um outro contra ele mesmo. Um terceiro disparo acertou a janela do carro, lado do motorista, provavelmente deflagrado enquanto ele disparava contra o jovem.

Familiares de ambas as vítimas estiveram no local, revoltados e inconsoláveis com o triste destino de pai e filho. A Perícia Criminal isolou a área por horas, até todo o trabalho ser concluído. Depois de recolher o carro, a motocicleta e a arma na cena do crime, a Polícia liberou a via, por volta das 20h30.

