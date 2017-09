Em São Félix do Xingu, corpo de advogada é encontrado em fazenda

Segundo a Ordem dos Advogados de Tucumã, a vítima, a advogada Dilamar Martins Silva estava desaparecida desde a última quarta-feira (20).

O corpo de uma advogada foi encontrado no domingo (24) em uma fazenda na cidade de são felix do Xingu, no sul do Pará. Segundo a Ordem dos Advogados de Tucumã, a vítima, a advogada Dilamar Martins Silva estava desaparecida desde a última quarta-feira (20).

Segundo as primeiras informações divulgadas, a advogada teria sido brutalmente assassinada, a golpes de enxada. Teve o corpo esquartejado e depois incendiado. A investigação inicial aponta que o crime teria sido cometido por um trabalhador rural, mas ainda não se sabe por qual motivação.

A advogada morava em São Félix do Xingu, mas não tinha família na cidade. Os parentes são de Goiânia. A família da vítima já foram informados e estão à caminho do Pará.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

