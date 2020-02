Em segundo caso no Estado em menos de três horas, corpo é encontrado boiando em rio de Soure

(Foto:Reprodução) – Corpo seria de um homem que se afogou na última segunda-feira

Mais um cadáver foi encontrado boiando em rio no Estado do Pará nesta quarta-feira (12). Desta vez, o corpo foi encontrado na orla da cidade de Soure, no Arquipélago do Marajó, no começo da tarde. Segundo informações do 18º Grupamento Bombeiro Militar de Salvaterra, a vítima seria um homem que se afogou na segunda-feira (10).

O major Diego, comandante do grupamento, informou que na segunda, eles foram informados que um homem sumiu em um trecho do litoral no final da Terceira Rua, região central de Soure, por volta de 17h30. Devido à luminosidade escassa da noite, os bombeiros começaram os trabalhos de busca somente do dia seguinte, e começaram a esquadrinhar o rio Paracauari com ajuda de mergulhadores, mas sem sucesso.

Contudo, por volta de meio-dia desta quarta, pescadores encontraram o corpo perto da praia da Barra Velha, distante de onde ele havia sumido. O corpo do homem foi levado ao trapiche e lá os bombeiros assumiram a ocorrência.

Ainda segundo o major Diego, o homem ainda não foi identificado formalmente.

