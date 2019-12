Em sessão extraordinária, Câmara de Vereadores cassa prefeito de Alenquer por improbidade administrativa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma das irregularidades foi confirmada pela empresa E. Pereira Matos, que tem sede em Rurópolis, sudoeste do Pará. De acordo com o vereador Diego Moreira, contratada pela Prefeitura de Alenquer para fornecer carnes para o município, em várias ocasiões a empresa trocou mercadorias e até recebeu por produtos que não haviam sido entregues.

O prefeito Juraci Estavam de Sousa (PPS), de Alenquer, no oeste do Pará, teve o mandato cassado pela Câmara Municipal de Vereadores, em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (02), após conclusão de processo que apurou denúncias de improbidade administrativa contra o gestor.

Prefeito de Alenquer, no oeste do Pará, Juraci Estevam de Sousa (PPS) — Foto: Reprodução/TV Tapajós

You May Also Like