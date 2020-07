Em sete meses, empreendedores da Amazônia receberam do BASA mais de R$ 1,32 bilhão em capital de giro

(Foto:Reprodução) – Com a pandemia do COVID-19, muitos empreendimentos foram obrigados a ficar fechados por longos períodos. Sem vendas em quantidade suficiente, muitas empresas se encontraram sem dinheiro para pagar despesas como condomínio, aluguel e salários de empregados.

Nesta hora, muitos empreendedores sentiram a necessidade de adquirir capital de giro para honrar essas cobranças. Somente de janeiro até a primeira metade de julho de 2020, o Banco da Amazônia (BASA) liberou, por meio das suas linhas de capital de giro, R$ 1,32 bilhão para pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ) nos nove estados da Amazônia Legal.

De acordo com a área de Controle de Operações do BASA, as contratações têm o montante de R$ 1,36 bilhão para PF e PJ de todos os portes, com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e recursos próprios da instituição financeira.

Dos estados amazônicos, o que mais se destacou, dentre as empresas, foi o Pará com 1941 contratos realizados, totalizando R$ 537,94 milhões. Em segundo lugar, encontra-se o estado de Rondônia, com 930 contratos efetivados, somando R$ 202,50 milhões contratados.

Um dos beneficiados foi o empresário Nelson Mendes, que possui uma empresa em Belém-PA de produção audiovisual e cinematográfica. Ele adquiriu uma das linhas de capital de giro do BASA, para arcar um futuro próximo menos danoso, com chance de investir em alguma possibilidade de faturamento futuro. “A linha de crédito chegou no momento certo, foi e está sendo importante para a vida da empresa”, comentou Nelson.

O empresário afirma que o segmento de audiovisual é uma atividade muito dependente da atuação presencial e, com as medidas de isolamento social, a empresa dele quase parou por completo. “Não estávamos preparados para uma interrupção tão brusca. Da noite para o dia, vimos parar quase toda possibilidade de faturamento a curtíssimo, a curto e até a médio prazo”, revelou. Segundo Nelson, algumas medidas, além do capital adquirido, estão contribuindo para a empresa superar este momento como folha de pagamento enxuta, adoção do modelo de contratação por serviço prestado e redimensionamento dos gastos gerais, “embora com investimento na atualização de equipamentos e suportes, para fazer frente ao constante avanço no segmento ao qual pertencemos”, finalizou.

De acordo com o superintendente regional do BASA no Pará e Amapá, Edmar Bernaldino, o recurso do capital de giro é importante para dar fôlego às empresas, principalmente, neste momento da pandemia no qual muitas ficaram com as atividades suspensas ou reduzidas. “Os recursos garantiram a compra de insumos, pagamento de funcionários, fornecedores e de outras despesas. Mesmo com a redução do atendimento presencial, mas através das nossas plataformas digitais, aplicativos, site institucional, conseguimos atender com o capital de giro, independentemente do porte”. Segundo Edmar, praticamente todos os setores – comércio, indústria e serviços, tiveram atendimento do capital de giro para que pudesse ser um oxigênio muito importante agora no processo de retomada da economia regional.

Linhas disponíveis para capital de giro

Os micro e pequenos empresários podem acessar as linhas de crédito para capital de giro, que é uma modalidade de crédito com pagamentos mensais com parcelas pré-fixadas ou pós-fixadas, que podem ter até 60 meses para pagamento, conforme a linha ou o porte do cliente.

Durante a pandemia do COVID-19, o BASA criou uma linha especial de empréstimo para capital de giro, com prazo de até 48 meses e carência de quatro meses. As taxas cobradas são a partir de 0,45% ao mês.

Mais informações, podem ser obtidas pelo whatsapp (91) 4008-3785 e site www.bancoamazonia.com.br.

