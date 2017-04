Em ‘show de horrores’, Botafogo-SP e Corinthians não saem do 0 a 0 no 1º jogo das quartas

Por ESPN – (Jo Corinthians Botafogo-SP Campeonato Paulista 01/04/2017 -Foto CÉLIO MESSIAS/Gazeta Press)

Dentre aqueles que avançaram para a fase final do Campeonato Paulista, Botafogo-SP e Corinthians são donos dos dois piores ataques. Em compensação, as equipes possuem duas das melhores defesas do torneio.

Após essa explicação, fica fácil entender o motivo do placar do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, não saiu do 0 a 0, e o jogo ficou longe de empolgar os torcedores de ambos os times.

O jogo da volta acontece no próximo domingo (9), às 16 horas (de Brasília), na Arena Corinthians. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para a disputa dos pênaltis.

Só esquentou no final

O primeiro tempo do jogo foi fraco, com muitos erros de passe e pouca emoção, por quase toda sua totalidade. Mas os últimos três minutos levantaram a torcida e deixaram a impressão de que a partida esquentaria na segunda etapa.

Aos 43, Gabriel roubou a bola e tocou para Jadson. O camisa 77 acertou um passe na medida para Jô finalizar cruzado e Neneca fazer a defesa. O rebote ficou para Maycon tentar de cabeça, mas Bileu, no meio do caminho, impediu que o placar fosse movimentado.

No contra-ataque, o Botafogo reclamou de um possível pênalti de Balbuena em Francis, em lance que a arbitragem mandou seguir. Aos 45, Fernandinho finalizou quase sem ângulo e Cássio conseguiu uma boa defesa, no reflexo, para manter o 0 a 0 no intervalo.

Agora vai?

O Botafogo voltou tentado cumprir a promessa de um jogo melhor na etapa final. Nos primeiros cinco minutos foram quatro boas chances para os donos da casa.

A primeira com o cruzamento para a área que Arana cortou de forma perigosa. Na cobrança de escanteio, Fernandinho cabeceou sozinho e Cássio conseguiu a defesa em cima da linha. Depois, Francis teve duas oportunidades, mas perdeu a bola na primeira e chutou por cima na segunda.

‘Poderia ter sido bem melhor’, diz Fagner após empate

É mentira!

No 1º de abril, não era de se admirar que promessas não passassem de mentira. Após o começo empolgante, o jogo caiu no mesmo ritmo do começo.

Carille promoveu a estreia de Clayton, entrando no lugar de Camacho aos 25 minutos. Mas a partida seguiu apenas com lances bizarros, como uma finalização de Romero que sairia pela lateral, mas não teve força para isso.

Jô admite atuação abaixo do esperado, cita marcação em Jadson e aprova empate

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 CORINTHIANS

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 1º de abril de 2017, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

Assistentes: Herman Brumel Vani (SP) e Mauro André de Freitas (SP)

Cartões amarelos: Gualberto e Rafael Bastos (Botafogo-SP); Jadson (Corinthians)

BOTAFOGO-SP: Neneca; Samuel Santos, Filipe (Matheus Mancini), Gualberto e Fernandinho; Bileu, Marcão Silva, Diego Pituca e Rafael Bastos (Bernardo); Francis (Wesley) e Marcão

Técnico: Moacir Júnior

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho (Clayton), Romero (Léo Jabá), Jadson e Maycon; Jô

Técnico: Fábio Carille

