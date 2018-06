Em Tailândia, homem mata rival com paulada na cabeça

Acusado alegou que era ameaçado pela vítima e resolveu fazer um ataque preventivo

(Foto: Portal Tailândia) – Miguel da Silva, de 28 anos, foi morto a pauladas no município de Tailândia, nordeste paraense, por Raimundo dos Santos, de 36 anos. O homem confessou o crime e, questionado pela Polícia Militar, disse que matou o rival motivado por vingança.

O homem que foi assassinado estava bebendo em um bar no Distrito de Palmares, a cerca de 50 quilômetros da sede do município. Segundo Raimundo, o Miguel já o havia ameaçado com uma faca duas vezes e, para que não fosse morto, “resolveu dar um fim nisso tudo”. Na noite deste sábado, o acusado desferiu um único golpe com um pedaço de madeira na cabeça de Miguel, que morreu na hora.

O corpo do homem ficou na cadeira onde estava sentado. Raimundo foi preso em seguida pela 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia.

Por: Portal ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...