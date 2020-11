Em terra, polícia encontra corpo de mototaxista que sumiu após corrida no domingo (1º)

(Foto:Reprodução) – Trabalhador pegou uma corrida de Santarém a Belterra, no domingo (1º) e foi encontrado morto nesta quarta-feira (04) (mototaxista encontrado)

O corpo estava em uma área de mata e a moto até agora não foi localizada

A polícia em Belterra, município do oeste do Pará, acionou a remoção do Instituto Médico Legal (IML), de Santarém, na tarde desta quarta-feira (04), na área de mata em que encontrou o corpo do mototaxista, Edvaldo Conceição Passos, desaparecido desde o último domingo (1º), após pegar uma corrida de Santarém para o município de Belterra.

Até o início desta noite de quarta-feira, a família ainda não havia comparecido ao IML para reconhecer o corpo do trabalhador. Edvaldo Passos não atuava como condutor legalizado, mas o transporte de passageiros era seu principal trabalho.

Segundo a polícia, o corpo foi encontrado no mato próximo à estrada 5, a moto fan, de cor vinho, não foi localizada até então. Ainda segundo policiais, perto do corpo havia uma mochila provavelmente do principal suspeito do desaparecimento de Edvaldo, por ter sido o o último passageiro a acionar os serviços de transportes da mototaxista. Esse homem é morador da estrada 4, e foi visto com o mototaxista na BR-163, em Santarém.

Por:Redação Integrada com informações do G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...