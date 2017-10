Em teste, WhatsApp Business permite que empresas façam cadastro com telefone fixo

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp disponibilizou para download sua versão para negócios anunciada em setembro. Em fase de testes, o serviço está sendo usado por algumas empresas selecionadas por meio de um pré-cadastro no site da empresa.

Com o WhatsApp Business, as companhias podem registrar suas contas com telefones fixos e configurar um perfil público, com verificação semelhante à que já é usada nas redes sociais e informações mais detalhadas do que as previstas hoje no serviço tradicional, como endereço, descrição e site do negócio.

Também é possível estabelecer horários específicos em que o Whatsapp estará ativo e definir uma resposta automática para os clientes.

A ideia é separar os perfis pessoais dos corporativos, que hoje funcionam de maneira “bastante rudimentar”, como definiu a empresa quando comunicou sobre o lançamento do novo serviço.

Para as grandes companhias, segundo a mesma nota, o WhatsApp quer fazer do aplicativo uma solução para operar em escala – para fornecer notificações sobre horários de voo, no caso das companhias aéreas, por exemplo, confirmações de entrega e outras atualizações.

Em entrevista ao jornal americano The Wall Street Journal logo após o anúncio do novo serviço, o chefe de operações do WhatsApp Matt Idema confirmou que há intenção de cobrar das empresas pelo serviço futuramente, sem dar mais detalhes sobre como isso funcionaria ou quanto custaria. Executivos da companhia já haviam afirmado que o lançamento de um serviço para empresas fazia parte da estratégia para monetizar o aplicativo.

No Brasil, estão testando o WhatsApp Business companhias como o banco Itaú, que integrou o aplicativo à sua plataforma de atendimento aos clientes do serviço Personalitté Digital, e a companhia aérea holandesa KLM, que disponibilizou o serviço para aqueles que, no momento da reserva ou do check-in feito no site da empresa, selecionarem a opção para receber informações via WhatsApp.

Em julho, o aplicativo, lançado em 2009 e adquirido por US$ 19 milhões pelo Facebook em 2014, comemorou a marca de um bilhão de usuários ativos por dia. Pouco mais de 10% desse total, 120 milhões, estão no Brasil.

Fonte: BBC Brasil.

