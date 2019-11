Em Tomé-Açu, homem mata irmã a facadas por não aceitar relacionamento que ela tinha com primo

(Foto:Reprodução) – Assassino foi preso horas depois e confessou o crime, dizendo que ele não tinha autorizado o namoro

Um caso de femincídio, agravado pelo fato da vítima ser irmã do assassino, foi registrado na madrugada deste domingo (10), e Tomé-Açu, município do nordeste paraense. Lucival Nascimento Leite, de 33 anos, matou sua irmã, Luciene do Nascimento Leite, de 22 anos, com golpes de faca, após ela se negar a terminar o relacionamento que tinha com um primo deles.

Segundo o tenente-coronel Rebelo, comandante da 14º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o caso de tragédia familiar foi na vila Mariquita, que fica na comunidade de São Paulo, zona rural de Tomé-Açu. Pouco depois de meia-noite, a PM recebeu a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada no peito, e morrido no hospital de Quatro bocas. Chegando ao local, os policiais confirmaram a ocorrência, e familiares disseram que ela havia sido ferida pelo irmão, durante uma discussão.

Uma caçada para localizar o fatricida começou, e Policiais militares conseguiram encontrar Lucival, ou “Catuaba”, por volta de 12h20 de domingo, após um cidadão que no ramal da Vila Mariquita São Paulo informar que ele estava escondido em um barraco, ainda na comunidade onde morava com a família e onde matou a irmã.

Chegando ao local, a guarnição fez o cerco na área e o acusado foi encontrado ao lado do barraco, debaixo de uma árvore, com outras pessoas próximas, entre elas, uma tia. Os policiais deram voz de prisão ao assassino, que não reagiu e confessou o crime, dizendo que matou porque ela namorava o primo, que ele não gostava, sem sua autorização. Ele ainda disse aos PMs onde estava a faca usada por ele para matar a jovem, entregando a arma do crime.

Com base nos indícios e na confissão, Lucival foi preso em flagrante por feminicídio e levado para a Delegacia de Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, onde ele segue preso.

Por:Caio Oliveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...