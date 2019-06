Em Tomé-açu, pastor é atacado com terçado acusado de manter caso com mulher casada

(Foto:Ilustrativa)- Agressor e vítima ficaram ensanguentados no meio da rua e apenas com a chegada da Polícia Militar, suspeito foi contido. Pastor foi transferido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Um homem foi preso nesta quinta-feira (6) em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, após ferir a golpes de terçado um pastor da cidade. A agressão seria uma vingança porque o pastor estaria “dormindo com a esposa” do agressor.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito atacou o pastor no meio da rua com o terçado e ambos estavam cobertos de sangue enquanto populares tentaram conter o agressor que se recusava a parar de ferir a vítima.

Apenas após a chegada da PM, o pastor foi levado para receber atendimento médico na unidade de saúde local. A vítima ainda não prestou depoimento, pois segue internada no Hospital Metropolitano de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, devido à gravidade dos ferimentos.

O suspeito está preso na Delegacia de Tomé-Açu.

Por G1 PA — Belém

