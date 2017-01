Em Ulianópolis, tentativa de assalto a agência bancária deixou três presos

Duas pistolas foram apreendidas com o trio. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas no crime e se os assaltantes tem participação em quadrilhas que atuam na região.

A agência do Bradesco foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (11), em Ulianópolis, sudeste do Estado. Por volta das 12h, três homens armados invadiram o banco. A polícia percebeu a ação e cercou o prédio que fica no centro da cidade.

