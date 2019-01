Em Uruará, filho destrói motel ao incendiar carro do pai que ‘traia’ sua mãe internada no hospital

(Foto: Dhan Talento)- De acordo com informações, era por volta de 23h de domingo (20), quando o incendiário observou seu genitor no veículo, juntamente com uma mulher, adentrar no motel localizado na entrada do município de Uruará.

Sem equipamentos para conter às chamas, o fogo se propagou rapidamente pelo prédio e poucas horas a estrutura estava comprometida.

Conforme apurado pela Polícia Civil de Uruará, o acusado está foragido e sua mãe internada em tratamento de doença grave.

O inquérito policial foi instaurado e os nomes, tanto das vítimas como do acusado não foram divulgados.

RG 15 / O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...