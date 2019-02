EM URUARÁ: POLICIA MILITAR PRENDE EM FLAGRANTE DUPLA DE IRMÃOS TRAFICANTES

Foto:Reprodução Plantão 24 horas

Após receber denúncia anônima, a guarnição da 13ª CIPM, composta pelo 3º SGT PM AUGUSTO e SDs PM MILLER, SANCHES E ADEMIR ROCHA, conseguiram realizar a prisão em flagrante do infratores JOESLEY SILVA OLIVEIRA, 26 anos de idade, e JOALISSON SILVA OLIVEIRA, 22 anos de idade, no momento em que os criminosos preparavam o entorpecente para ser vendido no município de Uruará, localizado na Região Oeste do Pará.

A ação da Polícia Militar ocorreu por volta de 12h00min, na Rua Jatobá, bairro Parque Ipê, e resultou na apreensão de, além de balanças de precisão utilizadas para pesagem do entorpecente e aparelhos celulares dos traficantes, cerca de 260 (duzentas e sessenta) gramas de cocaína.

Foto:Reprodução Plantão 24 horas

A prisão dessa dupla de criminosos certamente contribuirá para a garantia da Paz Social e Tranquilidade Pública no município de Uruará e em toda a região, tendo em vista o incalculável mal que o entorpecente apreendido e criminosos presos provocariam em suas vítimas e em suas famílias.

Foto:Reprodução Plantão 24 horas

Essa e outras ações realizadas diuturnamente pelos policiais militares no município, cumprem o objetivo traçado pelo Comando Geral da Polícia Militar do Pará de intensificar ações preventivas e repressivas para garantir a Segurança Pública da comunidade.

Fonte: Blog Plantão 24horas News com informações da Polícia Militar de Uruará e Tv Talento.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...