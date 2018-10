Em vídeo, filho de Bolsonaro ameaça STF

(Foto: Reprodução)- Um vídeo do deputado federal de São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), ganhou destaque neste domingo (21) na imprensa e nas redes sociais. Ao ser questionado por um enfermeiro sobre a possibilidade da candidatura de seu pai ser contestada pelo Supremo Tribuna Federal (STF), o deputado responde que o STF terá que pagar para ver. Além disso, ele afirma que para fechar o STF basta um soldado e um cabo.

“Aí já está encaminhando para um estado de exceção. O STF vai ter que pagar para ver. E aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Você tá indo para um pensamento que muitas pessoas falam, e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa – recebeu uma doação ilegal de cem reais do José da Silva e então impugna a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não. Mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá: se quiser fechar o STF, você sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo não” comentou Eduardo Bolsonaro em um trecho do vídeo.

O vídeo foi gravado antes do primeiro turno da eleições, no dia 9 de julho, durante uma palestra que Eduardo Bolsonaro ministrava para concurseiros que desejam ingressar na Polícia Federal, em um curso preparatório na cidade de Cascável, no Paraná. O vídeo foi publicado no youtube no dia 10 de julho e já conta com mais de 100 mil visualizações.

Nesta tarde, em coletiva na casa do empresário Paulo Marinho, onde grava vídeos para seu programa eleitoral, o presidenciável Jair Bolsonaro disse desconhecer o vídeo. “Isso não existe, falar em fechar o STF. Se alguém falou em fechar o STF precisa consultar um psiquiatra”, afirmou o candidato. “Desconheço esse vídeo. Alguém tirou de contexto”, contestou.

TSE

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, rebateu as declarações feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de fechar o STF. “Embora não sendo presidente do STF, e sim do TSE, no Brasil, as instituições estão funcionando normalmente e todos os juízes honram a toga e não se deixam abalar por qualquer manifestação que, eventualmente, possa ser compreendida como de todo inadequada”, disse Weber.

Por: Redação Integrada ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...