Em vídeo, Simão Jatene fala sobre cassação pelo TRE-PA

Decisão ainda cabe recurso. Governador e vice ainda permanecem ocupando os cargos

Por meio de um video postado em sua página no Facebook nesta sexta-feira (31), o Governador do Estado, Simão Jatene, comentou sobre o processo de cassação do seu mandato. Em decisão ontem (30), o Tribunal Regional Eleitoral, por quatro votos a dois, cassou o mandato dele e do vice-governador Zequinha Marinho. A decisão ainda cabe recurso. Por esse motivo, Jatene e o vice permanecem ocupando os respectivos cargos.

O motivo alegado para a decisão foi suposto abuso de poder político e econômico por meio do Programa Cheque Moradia, durante as eleições de 2014. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que ajuizou ação em dezembro de 2014, após a reeleição de Jatene ao governo do Estado. Assista ao vídeo:AQUI

Por: Redação ORM News

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

