Embaixadora das Filipinas no Brasil é flagrada agredindo empregada; assista!

A vítima tem 51 anos, é de origem filipina e trabalhava na residência oficial da embaixadora que fica nos fundos do prédio principal. | Foto:Reprodução

As agressões físicas, como beliscões, tapas e puxões de orelha foram flagrados por câmeras instaladas na embaixada.

Marichu Mauro, embaixadora das Filipinas no Brasil, foi flagrada agredindo uma empregada doméstica que trabalhava dentro da representação do país asiático, em Brasília. As informações são do portal Metrópoles.

As agressões físicas, como beliscões, tapas e puxões de orelha foram flagrados por câmeras instaladas na embaixada. A vítima tem 51 anos, é de origem filipina e trabalhava na residência oficial da embaixadora que fica nos fundos do prédio principal.

O Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para apurar o caso após as imagens serem entregues à Justiça e servem de provas para as denúncias que foram feitas por funcionários da representação, em Brasília.

Segundo um dos funcionários, que teve a identidade preservada, a empregada doméstica foi agredida pela embaixadora por várias vezes, vários dias seguidos. A vítima saiu do país na última quarta-feira (21). Ela não gravou entrevista e disse apenas que estava feliz em voltar para casa.

Marichu Mauro está no cargo desde 7 de abril de 2018. Ela chegou a ser homenageada pelo então presidente Michel Temer, que recebeu suas credenciais diplomáticas. No início deste mês, ela recebeu uma condecoração do presidente Jair Bolsonaro. Desde janeiro deste ano, ela também representa as Filipinas junto a Venezuela como embaixadora não residente. Ela também é

