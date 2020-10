Embarcação carregada de açaí naufraga no trapiche de Icoaraci, em Belém

A embarcação estaria trazendo um carregamento de açaí para Belém — Foto: Reprodução/TV Liberal

Não se sabe as causas do naufrágio nem se o barco estava atracado no momento do acidente.

Uma embarcação naufragou na manhã desta sexta-feira (16), no trapiche de Icoaraci, em Belém. De acordo com testemunhas, a embarcação saiu do porto de Camará, na ilha do Marajó, carregada de açaí, com destino a Belém. Não se sabe as causas do naufrágio nem se o barco estava atracado no momento do acidente.

A capitania dos portos e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários informaram que, até o momento, não tem registro desse naufrágio, mas que estão apurando o que pode ter ocorrido. O corpo de bombeiro informou que não foi acionado, mas vai enviar uma viatura ao local.

