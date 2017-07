Embarcação naufraga durante a saída do Círio Fluvial de Igarapé-Miri

Acidente aconteceu na tarde de domingo (23). Uma criança de seis anos está desaparecida.

Duas embarcações colidiram na tarde de domingo (23) durante a saída do Círio Fluvial de Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Uma rabeta com 10 pessoas da mesma família foi atingida por uma embarcação maior e afundou.

Três lanchas da Marinha e da Polícia Militar ajudaram no resgate das pessoas. Uma criança de seis anos está desaparecida, mergulhadores fizeram buscas no fundo do rio onde estava o barco.

Os pilotos foram ouvidos pela Marinha e depois encaminhados para a delegacia de Igarapé-Miri para registrar o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros da rabeta não utilizavam coletes salva vidas.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...