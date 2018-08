Embarcação naufraga no Pará

Embarcação naufraga próximo em Muaná, no Pará (Foto:Ilustrativa Reprodução)-

Barco levava quatro pessoas. Duas permanecem desaparecidas

Por volta das 23h de ontem (17), uma embarcação de pequeno porte naufragou na Vila Ponta Negra, no município de Muaná, no Pará.

Quatro pessoas que estavam a bordo foram lançadas na água aparentemente sem estarem usando colete salva vidas, sendo que duas conseguiram sobreviver e outras duas estão desaparecidas. Os sobreviventes foram levados para o Hospital Municipal de Curralinho.

Uma equipe de Inspeção Naval da CPAOR foi enviada ao local para auxiliar nas buscas junto com o Corpo de Bombeiros e colher mais informações sobre o acidente. Será instaurado inquérito para apurar as causas do fato.

Em nota, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) informou que tomou conhecimento, por volta de 13h de hoje (18), do naufrágio.

A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente nesse esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185.

Por: Portal ORM, com informação da assessoria 18 de Agosto de 2018 às 18:01 Atualizado em 18 de Agosto de 2018 às 18:18

