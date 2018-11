Embarcação naufraga no rio Amazonas

Uma equipe da Capitania dos Portos seguiu para o local. (Foto:Reprodução O Impacto)

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Santarém (CFS), informa que a tomou conhecimento que o Barco a Motor Capitão Fagner V foi abalroado por um Navio Mercante, por volta de 1h30 de hoje, nas proximidades da comunidade de Urucurituba, no rio Amazonas, cerca de 20km de Santarém. A embarcação saiu, aproximadamente meia-noite, de Santarém para a comunidade Cabeça D’Onça. Havia somente 4 pessoas a bordo. Não houve vítimas fatais ou poluição hídrica.

A Equipe de Inspeção Naval deslocou-se imediatamente com a Lancha Tucunaré II para o local da ocorrência, prestando assistência aos tripulantes que se encontravam na tolda da embarcação naufragada, sem escoriações. A CFS vai abrir um Inquérito Administrativo de Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidade do acidente.

A Marinha do Brasil ressalta a importância da população participar ativamente nesse esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.

A Capitania Fluvial de Santarém possui uma base de Inspeção durante 24 horas e qualquer informação que afete a segurança da navegação deve ser repassada por meio dos telefones (93) 3522-2870. Existe também o telefone 185 para emergências marítima/fluviais.

Fonte: RG 15/O Impacto e Marinha do Brasil

