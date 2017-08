Embarcação que saiu de Santarém naufraga em Porto de Moz

De acordo com informações, a embarcação Capitão Ribeiro (antigo Antônio do Carmo), saiu na segunda-feira (21) do Porto da Praça Tiradentes, em Santarém, com destino ao município de Vitória do Xingú. Por volta de 18h, de terça-feira (22), fez parada no município de Porto de Moz, onde recebeu cerca de 40 novos passageiros.

Continuando seu trajeto pelo rio Xingú, na madrugada desta quarta-feira (23) foi atingido por uma forte tempestade, vindo a naufragar por volta das 2 horas, no local conhecido como Ponta Grande, entre Souzel e Porto de Moz, na região do Xingu.

Segundo informações preliminares, mais de 60 pessoas estavam na embarcação, algumas conseguiram alcançar a praia, outras continuam desaparecidas. Notícias que chegaram de Porto de Moz, são de que várias voadeiras se deslocaram para o local e, pelo menos 6 corpos já foram encontrados e estão sendo levados para Porto de Moz.

Mais informações dentro de instantes.

Fonte: O Impacto.

