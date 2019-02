Embarcações com passageiros a bordo fazem manobras arriscadas no rio Amazonas; VÍDEO

Duas embarcações, uma de Alenquer, no oeste do Pará, e outra de Parintins, no Amazonas, com passageiros a bordo foram flagradas realizando manobras arriscadas no rio Amazonas. Segundo o autor do vídeo, que estava a bordo de um dos barcos, os dois estavam “apofiando” – gíria para quando embarcações estão disputando para ver qual é mais rápida –, manobra que é arriscada e põe em risco a vida dos passageiros. As duas embarcações foram detidas no porto de Itacoatiara (AM).

No vídeo é possível ver os passageiros gritando enquanto as embarcações se aproximam e ficam uma do lado da outra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Fonte: G1/PA

Foto: Reprodução

Video: YouTube/Diego Monteiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...