Embargos são suspensos e acordo regulariza a produção agrícola em terras indígenas de MT

Cerca de 19 mil hectares devem ser cultivas pelo povo Paresi — (Foto: Reprodução/TVCA)

Índios Paresi devem cultivar 3,5 mil hectares com soja. Povos indígenas também devem investir em lavouras de segunda safra.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) suspendeu o embargo de 22 mil hectares, em cinco áreas indígenas, onde vivem três etnias, em Mato Grosso. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre Ibama, Ministério Público Federal (MPF) e Fundação Nacional do Índio (Funai) regulariza a produção agrícola nessas áreas.

Os índios Paresi ainda estão com as máquinas paradas à espera de uma notificação do órgão para começar o plantio. Eles esperam cultivar 3,5 mil hectares de soja para comercialização.

“A partir da regularização, podemos ter um planejamento nas nossas aldeias para produzirmos melhor e com mais segurança”, disse o represente dos indígenas, Ronaldo Zokezomaiake.

Desde de 2004, os índios Paresi, em Campo Novo dos Parecis, a 397 km de Cuiabá, buscam a regularização das atividades agrícolas nas aldeias. Além do plantio de soja, eles pretendem investir nas lavouras de segunda safra.

Ibama suspende embargo e índios de 3 etnias podem usar parte das terras para agricultura c

Ibama suspende embargo e índios de 3 etnias podem usar parte das terras para agricultura c

No total, são 19 mil hectares só do povo Paresi

Com a suspensão do embargo, os índios podem negociar os insumos com as indústrias em troca da entrega de parte da produção.

O procurador da república, Ricardo Pael, explica que os índios precisam cumprir normas como o pagamento de multas, caso haja irregularidades, não permitam a intervenção de não índios e não podem plantar cultivares transgênicos.

“O TAC assim como os embargos foram necessários para resguardar os índios e permitir o plantio sem interferências”, explicou ele.

Por TV Centro América

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...