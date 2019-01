Embriagado, motorista sem perna atropela vítima e ‘mete o pé’ na estrada no Pará

O condutor do veículo fugiu após atropelar o motociclista. (Foto: Reprodução/PRF)

Um acidente no trânsito no Km 17 da BR 010, no município de Dom Eliseu, resultou na prisão de um homem que não teve a identidade divulgada. Ele atropelou um motociclista e fugiu do local após o acidente.

O que chama a atenção no caso é que o condutor do veículo que provocou a colisão e se recusou a prestar socorro à vítima é deficiente físico e estava visivelmente embriagado. O homem foi capturado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor foi submetido a exame de alcoolemia que apresentou o resultado em 0.67 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O valor considerado normal é de 0.61 mg/L, de acordo com a Portaria Inmetro n.º 006/2002.

Além disso, a carteira de habilitação do motorista estava vencida desde abril de 2011 e o mesmo não possuía qualquer tipo de observação a cerca da restrição referente a sua dficiência. O veículo também não tinha nenhum tipo de adaptação para a condução por pessoa com mobilidade reduzida.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu e deve responder pelo crime de embriaguez no volante.

(Com informações da Assessoria da PRF)

