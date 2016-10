Embriagado, PM faz disparos a esmo e atinge idosa

Um policial militar identificado como Hugo Daniel Barreiros Guimarães, 30 anos, protagonizou cenas perigosas e que colocaram dezenas de pessoas em risco por volta de 23h da última segunda-feira (17), em Cametá, região nordeste do estado.

Hugo estaria embriagado e de folga quando o fato ocorreu. Armado, ele começou a fazer diversos disparos a esmo em uma praça do centro da cidade e terminou atingindo de raspão o braço de uma idosa que passava pelo local. Ela foi atendida e não corre risco de morte.

Bastante alterado, ele foi detido e levado para a delegacia da cidade, onde permanece até a manhã desta quarta-feira (19). Um pedido de liberdade e uma audiência de custódia já foram feitos. Além disso, uma fiança no valor de R$5 mil já teria sido paga. No entanto, ele segue no local aguardando procedimentos burocráticos.

Segundo algumas pessoas próximas a Hugo, ele teria comportamento irritado e violento e já teria causado problemas e confusões em outros empregos, antes mesmo de entrar na Polícia.

A reportagem do DOL entrou em contato com a Polícia Civil para saber que providências serão tomadas sobre o caso.

(DOL com informações de Gisele Henriques/Cametá)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...