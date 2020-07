Embriagado, vendedor de açaí morre afogado após cair no rio

(Foto:Reprodução) – Um vendedor de açaí, identificado apenas como “Preto”, morador de Cametá, foi retirado sem vida na noite de quinta-feira (30) do rio Tocantins, curso d’água que banha a cidade.

Segundo informações, a vítima caiu na água quando estava consumindo bebida alcoólica. Ele se desequilibrou em cima do trapiche Walter Portilho. Testemunhas relataram que pessoas no local pularam imediatamente atrás do pescador, mas não tiveram êxito no resgate. Os populares conseguiram retirar o homem da água, porém sem vida.

As polícias Civil e Militar de Cametá, estiveram no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a remoção do corpo para o necrotério do Hospital Regional de Cametá.

Com informações de Márcio Mendes

