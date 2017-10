Emenda parlamentar garante nova ambulância para Novo Progresso

Acompanhado pelo vice-governador Zequinha Marinho (PSC), o deputado Estadual Hilton Aguiar entregou a chave de uma ambulância para os Vereadores Chico Souza (PSC) e Juarez Civieiro (PSC) de Novo Progresso.

O veículo, avaliado em cerca de R$ 165 mil, é equipado para resgate e transporte de pacientes. Foi adquirido com recursos liberados por uma emenda parlamentar do deputado estadual Hilton Aguiar (SD) para o Município de Novo Progresso.

A viatura conta com as adaptações necessárias para suporte ao atendimento, incluindo maca. De acordo com a Prefeitura, é a primeira ambulância adquirida pela atual administração, que pretende equipar a saúde com mais outras três unidades o mais breve possível.

Segundo o prefeito Macarrão(PSC) , a nova unidade vem para reforçar a frota e dar mais conforto e agilidade à assistência emergencial.

Para o prefeito, a entrega representa avanços e a possibilidade de atender melhor à população.

A ambulância recebida é de simples remoção (tipo A), modelo 2016, zero quilômetro, tipo furgão flex, com motor mínimo de 1.6, na cor branca. Ela vêm com direção hidráulica, maca, balão de oxigênio e ar-condicionado.

Os vereadores relataram ao Jornal Folha do Progresso da alegria em estar na capital e poder levar esta conquista para Novo Progresso. “Recebemos com gratidão esse equipamento, que é fruto do trabalho do prefeito Macarrão (PSC) junto ao Governo Simão Jatene (PSDB) em conjunto com a Assembléia Legislativa. Para nós, que somos de municípios pequenos e com poucos recursos, esse veículo é muito importante”, disse o vereador Chico Souza.

“Os munícipes poderão em breve ter mais este veiculo para ajudar na assistência dos pacientes e nos socorros emergenciais, estamos ajudando o prefeito Macarrão em seu trabalho porque acreditamos e sabemos que ele quer o melhor para Novo Progresso, disse Juarez Civieiro.

Ambulância foi adquirida com verba liberada por emenda apresentada pelo deputado Hilton Aguiar (SD).

Governador Simão Jatene (PSDB)

“É inegável que avançamos muito, e preciso aqui dar o crédito aos deputados, que são nossos parceiros, independente de partidos políticos”, avaliou o governador.

O Governo do Pará entregou, nesta quinta-feira (5), 53 novas ambulâncias para reforçar a saúde básica em 46 municípios paraenses. Desde 2013, o governo já entregou 249 ambulâncias para municípios do Estado. Apenas os veículos entregues hoje representam um investimento de aproximadamente R$ 3,8 milhões e são originários de emendas de 28 deputados estaduais. Prefeitos e gestores das prefeituras contempladas estiveram na entrega, feita pelo governador Simão Jatene e em cerimônia no Palácio do Governo. FOTO: MARCELO LELIS / AG. PARÁ

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...