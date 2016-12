Emissão de passaporte é suspensa no Brasil

A Casa da Moeda suspendeu, desde a última quarta-feira (07), a produção de passaportes brasileiros por falta pagamento. Responsáveis pela emissão dos passaportes, os postos de atendimento da Polícia Federal (PF) já foram informados que a confecção do documento está paralisada.

O contrato de produção dos passaportes é formalizado pela Polícia Federal diretamente com a Casa da Moeda. No entanto, o pagamento do serviço é feito pelo Tesouro Nacional.

Em junho deste ano, a CMB (Casa da Moeda do Brasil) chegou a suspender a entrega de passaportes. De acordo com o órgão, o atraso aconteceu por uma falha em um dos equipamentos que produz a documentação, o que atrasa a entrega tanto dos passaportes comuns quanto de urgência.

Na época, muitas pessoas que já estavam com viagens marcadas, chegaram a recorrer pelo passaporte de emergência, onde é necessário pagar R$ 77,17 a mais -além dos R$ 257,25 que já custa o documento- para conseguirem receber o passaporte em até quatro dias úteis.

(DOL com informações do site Zero Hora)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

