Emoção e felicidade com sabor de vitória para educação marcou Aula inaugural da faculdade Católica C

O docente também falou aos novos acadêmicos sobre o grupo seleto do qual eles fazem parte agora. Do primeiro grupo da faculdade cavanis de Novo Progresso “Comprovadamente aqueles que têm ensino superior são os que ocupam os melhores cargos dentro das organizações”, revelou.

“A faculdade Cavanis está aqui para ajudá-los no que for preciso com a educação”.

A aula inaugural dos primeiros alunos da Faculdade Cavanis Catolica começou com uma injeção de ânimo. Na noite desta segunda-feira, dia 06 de março, foram reunidos alunos dos cursos de analista de sistema ministrada pelo Professor Rodolfo Dias . O professor fez suas explanações acerca do tema “Como obter sucesso em sua carreira como ganhar um bom salário”.

You May Also Like