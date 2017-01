Empate com a Colômbia levará Brasil ao topo do ranking da Fifa após 7 anos

Empatando, Seleção somará mais 194 pontos e já ultrapassa Argentina. Vitória nesta quarta, no Engenhão, representa 582 pontos. Última vez no topo foi em maio de 2010

A causa é nobre e o jogo é amistoso, com renda revertida para familiares das vítimas do voo da Chapecoense, mas as exigências da Fifa – com determinação de apenas seis substituições, por exemplo – tornam a partida desta quarta-feira, de certa forma, importante pelo resultado de campo. Com empate ou vitória, contra a Colômbia, na noite desta quarta-feira, às 21h45, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, a Seleção volta ao topo do ranking da Fifa e quebra jejum de sete anos. Desde maio de 2010 que o Brasil não ocupa a liderança do ranqueamento da entidade máxima do futebol internacional.

A vitória valeria 582 pontos e o empate 194 pontos. Hoje, a Argentina, primeira do raking, está com 90 pontos apenas na frente do Brasil – veja o ranking em destaque. Os “hermanos” somam 1634 pontos e o Brasil, 1544. O compromisso do Brasil com a Colômbia é o primeiro do ano que conta para o ranking da Fifa.

A conta que pode levar o Brasil ao topo do ranking sai da seguinte fórmula: P (Points) = M (Points for match result) x I (Importance of match) x T (Strenght of opposing team) x C (Strenght of confederation). Mas, calma, que vamos explicar logo abaixo.

Os 194 ou 582 pontos que o Brasil pode somar se traduzem da da seguinte maneira. Acompanhe: “número de pontos” do jogo (zero, um ou três pontos), multiplicado pela “importância do jogo” (por ser amistoso, vale apenas um ponto, numa tabela máxima de quatro em jogos de Copa do Mundo), multiplicado pela “importância do adversário” (aí o cálculo é de 200 menos o ranking do adversário, e a Colômbia é a sexta colocada, o que significa 194 pontos em “disputa” para o Brasil) e, por fim, multiplicado novamente pela confederação a qual pertence o país adversário (novamente um ponto). A multiplicação desta conta complexa pode ser zero pontos (em caso de derrota do Brasil), 194 pontos em caso de empate e 582 para vitória do Brasil.

Relembre as posições do Brasil no ranking

O ranking da Fifa começou a ser elaborado pela entidade em agosto de 1993, com o Brasil em oitavo lugar. Porém, logo no mês seguinte a equipe do então técnico Carlos Alberto Parreira assumiu a liderança. Até junho de 1994, a Seleção oscilou entre o primeiro e o quarto lugar, mas após a conquista do tetra manteve a ponta de julho de 1994 a janeiro de 2001. Depois do penta, o Brasil retomou a hegemonia entre julho de 2002 e janeiro de 2007.

Desde então, o time canarinho voltou poucas vezes à liderança do ranking: apenas de julho a outubro de 2009 e entre abril e maio de 2010. A pior colocação da história da Seleção foi o 22º lugar em junho de 2013. A explicação para a posição tão ruim foi o fato de o Brasil não ter disputado as eliminatórias, já que era o país-sede da Copa de 2014. Pelos critérios da Fifa, jogos amistosos valem menos pontos que os oficiais.

