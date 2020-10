Empregado do Supermercado Castanha é demitido por fazer brincadeiras com nota de R$ 200

A funcionária foi demitida porque fixou um cartaz recusando as notas de R$ 200(duzentos reais).

“Não Aceitamos notas de r$ 200, te vira para trocar esta merda”

Conforme a direção do Supermercado a iniciativa foi por conta da ex-funcionária.

A foto foi tomou conta das redes sociais, muitos comentários culpava a empresa, sem saber que a iniciativa foi isolada.

“Brincadeiras podem levar a demissão por justa causa”

Prevista no artigo 482 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a demissão por justa causa é a pior penalidade que um patrão pode aplicara um empregado.

As regras da legislação servem para nortear atitudes que são praticamente proibidas, mas as situações que se encaixam no que diz a lei são sutis e, por isso, exigem atenção do trabalhador.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Veja a imagem que circula nas redes sociais

