Emprego formal cai no Pará e Região Norte

O setor do comércio continua apresentando grandes dificuldades na geração de empregos formais. De acordo com pesquisa realizada pelo Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), em maio deste ano, o Pará perdeu cerca de 1.400 postos de trabalho, no balanço comparativo entre admitidos e desligados em 2017.

Segundo o Dieese/PA, o resultado também é negativo com a extinção de 4.500 postos de trabalho. Na análise setorizada do emprego formal no setor comércio, tanto o varejista quanto o atacadista apresentaram saldos negativos de empregos formais.

Nos últimos 12 meses, a perda já alcançou quase 9 mil postos de trabalho. No setor comércio, a maioria dos Estados da Região Norte apresentaram saldos negativos de empregos no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Pará com a perda de 1.380 postos de trabalhos, seguido do Amazonas com a perda de 123 postos, seguido do Tocantins com a perda de 121 postos de trabalho.

Também no mês de maio, o destaque positivo ficou com o Acre, com a geração de 38 postos de trabalho, seguido de Roraima com a geração de 23 postos.

Fonte: DOL.

