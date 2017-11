Emprego na indústria paraense cresce 1,13%, diz Dieese

Segundo o estudo do Dieese, no mesmo período do ano passado (Set/2016), o setor também apresentou crescimento de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade 2.730 admissões contra 2.640 desligamentos, gerando um saldo negativo de 90 postos de trabalhos.

A indústria paraense registrou crescimento de 1,13% de empregos formais, em setembro. Foram feitas no setor 2.816 admissões contra 1.893 desligamentos, gerando um saldo positivo de 923 postos de trabalhos. A pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) foi divulgada na manhã desta segunda-feira (06).

You May Also Like