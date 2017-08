Empresa abre vaga para brasileiro ganhar R$ 100 mil viajando pelo País

A primeira etapa das inscrições será finalizada às 23h59 do dia 13 de agosto de 2017. No dia seguinte, serão divulgados os selecionados para a 2ª etapa. Para se inscrever, clique aqui.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve ser maior de 18 anos, ter carteira de trabalho, disponibilidade para passar o período viajando de cidade em cidade – sendo que a jornada começa no mês de setembro e vai até o final de agosto de 2018.

As atribuições do cargo de viajante serão: entrevistar consumidores, entender os problemas relacionados às finanças pessoais dos mesmos, produção de conteúdo, fotográfica e interação nas redes sociais da empresa com vídeos ao vivo.

O contrato de trabalho é de 12 meses e a remuneração neste período será de R$ 100 mil. Além disso, todas as despesas serão pagas: transporte, hospedagem, alimentação e plano de saúde. No total, a jornada vai percorrer 40 cidades brasileiras.

