Empresa abre vagas no Hospital Regional de Altamira

Pré-requisitos: ensino superior completo em Farmácia, registro no Conselho Regional de Farmácia do Pará ativo e experiência de seis meses em unidades hospitalares.

A empresa Pró-Saúde abriu vagas para os cargos de farmacêutico e técnico de enfermagem no Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, sudoeste paraense. Todos os cargos ofertados possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD). Candidatos devem cadastrar currículo pela internet.

