Empresa abre vagas para enfermeiro e técnico em enfermagem

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com oito vagas abertas para o cargo de enfermeiro e seis para técnico em Enfermagem no Hospital Público Estadual Galileu, em Belém. Todas as vagas, divulgadas nesta segunda-feira (23) também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Confira as vagas:

Cargo: enfermeiro

Número de vagas: 8

Descrição das atividades: receber e passar o plantão conforme o protocolo de comunicação. Cumprir as escalas de plantões e serviços, estar no setor de trabalho no horário estabelecido respeitando os protocolos da instituição. Prestar cuidados integrais aos pacientes sob sua responsabilidade, de acordo com a escala de serviço, usando métodos e técnicas apropriadas a cada procedimento. Auxiliar a equipe médica e executar cuidados de Enfermagem aos pacientes de suas responsabilidades. Checar prescrição médica, evoluir, acompanhar e passar verbalmente informações clínicas referentes ao tratamento do usuário quando de transferência interna ou externa, sob sua responsabilidade à outra unidade hospitalar. Visitar diariamente os usuários da unidade, provendo as necessidades, e anotar no prontuário do paciente os cuidados prestados, alterações apresentadas, medicações, tratamento aplicados, sinais e sintomas, de maneira clara, objetiva e com letra legível, logo a sua execução, contendo data, horário, nome e registro Coren. Dar assistência integral ao usuário sobre sua responsabilidade.

Pré-requisitos: ensino superior em Enfermagem, desejável pós-graduação e registro no Coren.

Benefícios: salário e vale-transporte.

Carga horária: 180h.

Contrato determinado: 120 dias.

Cargo: técnico em Enfermagem

Número de vagas: 6

Descrição das atividades: executar as atividades pertinentes à sua função e conforme orientação do enfermeiro assistencial. Solicitar material para farmácia e/ou almoxarifado. Solicitar ao enfermeiro toda e qualquer informação que proporcione melhor desempenho de suas funções. Cumprir as escalas de plantões e serviços, estar no setor de trabalho no horário estabelecido respeitando os protocolos da instituição. Prestar cuidados integrais aos pacientes sob sua responsabilidade, de acordo com a escala de serviço, usando métodos e técnicas apropriadas a cada procedimento. Auxiliar a equipe médica e executar cuidados de Enfermagem aos pacientes de suas responsabilidades. Manter a unidade e o leito sempre preparados para receber o paciente. Executar os cuidados de Enfermagem relativos à higiene, alimentação, movimentação dos pacientes e limpeza concorrente da unidade. Administrar medicações e tratamento prescritos. Verificar e anotar sinais vitais, controle hídrico e outros, nos horários prescritos. Distribuir material esterilizado para as unidades. Comunicar alterações primeiramente ao enfermeiro. Cumprir a Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE).

Pré-requisitos: curso técnico de Enfermagem e registro no Coren.

Benefícios: salário e vale-transporte.

Carga horária: 180h – disponibilidade de horário.

Contrato determinado: 120 dias.

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/trabalheconosco.

