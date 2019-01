Empresa Americana oferta 250 vagas de emprego para brasileiros

(Foto: Divulgação/Norwegian) – A empresa norte-americana Norwegian Cruise Line, pioneira no ramo de cruzeiros, está com vagas abertas para o processo seletivo que visa recrutar 250 brasileiros para trabalhar a bordo de navios que saem dos Estados Unidos e de países da Europa.

Os vencimentos vão de US$ 722 (R$ 2.691) até US$ 1.399 (R$ 5.216), os selecionados começam a trabalhar já no segundo semestre desse ano. As oportunidades são para os esguites setores: restaurante, limpeza e governança, bar, recepção, cozinha, vendas, fotografia e entretenimento infantil.

Podem participar da seletiva, os candidatos com idade minima de 18 anos, comprovar experiência nas funções e ter inglês avançado ou fluente.

Seleção

Os interessados precisam realizar um cadastro no site oficial da Infinity Brazil, empresa brasileira responsável pela seleção. Após a análise das informações, a companhia envia um e-mail para o candidato informando se ele foi ou não aprovado.

Nessa etapa, será feita também uma entrevista, em inglês, na sede do grupo, em Santos (SP), ou por Skype. O candidato que for convocado precisará tirar o visto C1D, modalidade exclusiva para tripulantes de navios. A companhia auxiliará o selecionado no processo.

Os contratos são de quatro, seis e nove meses. Há vagas nos períodos mais curtos, de dois meses, na área de entretenimento infantil. Os novos colaboradores cumprirão uma carga horária de 11 horas por dia, independentemente do cargo. Não há folga. Além do salário, a empresa oferece alimentação gratuita, alojamento e assistência médica dentro do navio.

(Com informações do UOL)

