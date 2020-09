Empresa anuncia ‘cabeça decapitada’ de Bolsonaro como ‘novo produto’

No post, o proprietário aparece em uma foto segurando a réplica da cabeça do chefe do Executivo Federal e pergunta o que eles fariam com o ‘objeto’

Uma empresa com sede em São Paulo e na Califórnia causou polêmica ao anunciar nas redes sociais a cabeça decapitada do presidente da República, Jair Bolsonaro, como sendo o seu mais novo produto.

No post, o proprietário da Gorila Compan aparece em uma foto segurando a réplica da cabeça decapitada do chefe do Executivo Federal e pergunta aos seguidores o que eles fariam com o ‘objeto’. Ele ainda afirma que jogou futebol com ela.

Após a repercussão negativa, o perfil oficial da Gorila Company removeu a publicação.

A ação faz parte do projeto Freedom Kick, que foi lançado pelo coletivo de arte e ativismo Indecline, em colaboração com o artista espanhol Eugenio Merino. Bolsonaro, Donald Trump e o russo Vladimir Putin terão suas cabeças representadas em obras ultrarrealistas.

Com informações do portal Grande Ponto e 180 Graus /Foto:Reprodução

